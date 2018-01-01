ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI Şanlıurfa'da kalede fotoğraf çektirmek isterken düşüp ölen 8 çocuk babası Halil Dağ'ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın gözyaşı döken çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dağ'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Kalede fotoğraf için poz verirken düşüp öldü (2)
ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI Şanlıurfa'da kalede fotoğraf çektirmek isterken düşüp ölen 8 çocuk babası Halil Dağ'ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın...
01 Ocak 2018 Pazartesi 17:47
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