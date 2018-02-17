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(Görüntülü Haber) Kale surlarındaki intihar girişimcisine 'Atla' dediler

KAYSERİ'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi. Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde...

KAYSERİ'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi.

Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar "Atla" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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