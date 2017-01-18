Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/ BOLU,() - BOLU'da kaldırıma bırakılarak bomba paniğine yol açan bavuldan çöp çıktı. Gece saatlerinde Aktaş Mahallesi, Taşhancılar Caddesi üzerindeki bavulu gören polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Caddenin giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekilerek kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek sinyal kesici 'jammer' ile bavulun yanına yaklaştı. Bomba imha uzmanı, fermuarı açık olan bavulda çöp olduğunu gördü. Şüpheli bir durumun olmaması üzerine bavul fünye ile patlatılmadı. İncelemenin tamamlanması ardından caddedeki güvenlik şeritleri kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Kaldırımdaki şüpheli bavuldan çöp çıktı
Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/ BOLU,() - BOLU'da kaldırıma bırakılarak bomba paniğine yol açan bavuldan çöp çıktı. Gece saatlerinde Aktaş Mahallesi, Taşhancılar Caddesi üzerindeki bavulu gören polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi...
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:54
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