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(Görüntülü Haber) Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza, Körfez Esentepe Mahallesi'nde TEM Otoyolu'nun altında...

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza, Körfez Esentepe Mahallesi'nde TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçitte meydana geldi. Aydın Demir yönetimindeki 41 B 9467 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptıktan sonra alt geçidin duvarına vurdu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kadının öldüğünü belirledi. Yaralanan Aydın Demir ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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