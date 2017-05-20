(Görüntülü Haber) Kaldığı lojmanda ölü bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde memur 33 yaşındaki Bayram Bulut, kaldığı ilkokul bahçesindeki lojmanda ölü bulundu.
Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Bayram Bulut’tan haber alamayan arkadaşı Kadir Evmez, saat 17.30 sıralarında polisi aradı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayram Bulut’un kaldığı, Kemer Merkez İlkokulu bahçesindeki lojmana gitti. Kapıyı açan olmayınca, cumhuriyet savcısının talimatıyla evin camını kırarak içeri giren polisler, Bayram Bulut’u yatakta ölü buldu.
Yapılan incelemenin ardından Bayram Bulut’un cesedi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde memur 33 yaşındaki Bayram Bulut, kaldığı ilkokul bahçesindeki lojmanda ölü bulundu.