(Görüntülü Haber)Kahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konuldu

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir kahveye kumar baskını düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi yakalandı. Ekipler 'kumar parası' olarak değerlendirdikleri çelik kasa içerisindeki 126 bin lira para, oyun kağıtları, okey taşları ile borç defterine el koydu. Kumar oynayan 8 kişiye 259'ar lira idari para cezası verilirken, kahve işletmecisi K.H. ve Ç.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı