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(Görüntülü Haber)Kahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konuldu

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir kahveye kumar baskını düzenledi. Baskında...

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir kahveye kumar baskını düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi yakalandı. Ekipler 'kumar parası' olarak değerlendirdikleri çelik kasa içerisindeki 126 bin lira para, oyun kağıtları, okey taşları ile borç defterine el koydu. Kumar oynayan 8 kişiye 259'ar lira idari para cezası verilirken, kahve işletmecisi K.H. ve Ç.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı

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