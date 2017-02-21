GAZİOSMANPAŞA'da bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar defalarca kahvehaneye ateş açtı. Olayla ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Saldırı nedeniyle kahvehanenin camları kırıldı. Polisin çevredeki önlemi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Kahvehaneye silahlı saldırı (2)
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA- Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar defalarca kahvehaneye ateş açtı. Olayla ilk belirlemelere göre ölen...
21 Şubat 2017 Salı 15:16
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