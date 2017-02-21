İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-FATİH'te, dün kahvehanede yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Nejdet Aslan bugün hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde, Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi masada oyun oynayan gruba ateş açmıştı. Saldırıda yaralanan 5 kişiden Nejdett Aslan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babası Aslan ile birlikte yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, silahlı saldırı düzenleyen zanlılarla Nejdet Aslan arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Kahvehanedeki silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi öldü
İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-FATİH'te, dün kahvehanede yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Nejdet Aslan bugün hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde, Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye motosikletle...
21 Şubat 2017 Salı 18:46
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