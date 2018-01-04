ÇANTASI CEPHANELİK GİBİ Adana'da portakal bahçesinde yakalanan cinayet zanlısı Fuat Demirdelen'in çantasından çıkanlar polisleri şoke etti. Çantadan çıkanlar şöyle: "244 fişek, 1 av tüfeği, 3 tabanca, biri kanlı 4 bıçak ve kılıfı, 2 cep telefonu, 2 dürbün, 2 gözlük, 1 cop, 1 balta, 3 şarjör, 1 saat, 9 havai fişek rampası, 2 gaz spreyi, 6 meşale, 3 dizlik, 1 kamuflaj renkli hücum yeleği, 6 USB bellek, 1 ara kablo, 1 şarj cihazı, 1 pusula, 2 kelepçe, 1 çift eldiven, 1 fener, 1 yan keski, 1 kask, 1 tüfek kılıfı, şapka, külot, mont, ayakkabı, kar başlığı, tişört, kazak."
(Görüntülü Haber) Kahvaltı yaptığı taksiciyi öldürmüş (3)
ÇANTASI CEPHANELİK GİBİ Adana'da portakal bahçesinde yakalanan cinayet zanlısı Fuat Demirdelen'in çantasından çıkanlar polisleri şoke etti. Çantadan çıkanlar şöyle: "244 fişek, 1 av tüfeği, 3 tabanca, biri kanlı 4 bıçak...
04 Ocak 2018 Perşembe 12:16
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