(Görüntülü Haber) Kahta’da şoförlerin yolcu kavgası: 4 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, şoförler arasında yolcu konusunda çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan iki firma şoförleri arasında yolcu taşımayla ilgili tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede iki firma şoförlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle bastırıldı. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralanan; Hamza Fırat, Hekim Dirici, Gaffari Bulaca ve Osman Kil, çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bazı şoförlerin gözaltına alındığı kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.