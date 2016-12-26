Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Akıncılar karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Hüseyin Mermer yönetimindeki 27 N 5515 plakalı otomobil, Göçeri Köyü yakınlarında kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mermer ile otomobilde bulunan Şığlık, Çoşkun, Mehmet Sıtkı, Yaşar ve Hasan Hüseyin Kılıçkıran yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınırken, Şığlık Kılıçkıran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
(Görüntülü Haber) Kahta’da, otomobil devrildi: 6 yaralı
Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Akıncılar karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine...
26 Aralık 2016 Pazartesi 12:22
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