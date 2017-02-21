Haci BOZKURT/ ADIYAMAN () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, öğleden sonra Belenli Köyü Ortaokulu'nda meydana geldi. Taşımalı eğitim verilen ortaokulda gören 21 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti okul idaresine başvurdular. Öğretmenlerin çağırısıyla köye giden sağlık ekipleri, 21 öğrenciyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Acil serviste öğrencilere serum tedavisi uygulanırken, yedikleri yemekten de tahlil için numuneler alındı.
(Görüntülü Haber) Kahta’da 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Haci BOZKURT/ ADIYAMAN () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, öğleden sonra Belenli Köyü Ortaokulu'nda meydana geldi. Taşımalı eğitim verilen ortaokulda gören 21 öğrenci...
21 Şubat 2017 Salı 18:33
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