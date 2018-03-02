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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten çalınan 3 otomobil depodan çıktı

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'ten çalınan 3 otomobil, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta park halinde bulunan oto tamircisi Harun Bülbül'ün 01 OL 833 plakalı...

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'ten çalınan 3 otomobil, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta park halinde bulunan oto tamircisi Harun Bülbül'ün 01 OL 833 plakalı otomobili, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, mobese ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının görüntülerini incelediğinde, şüphelilerin olay yerine başka bir araçla gelip, otomobili kaçırdıklarını tespit etti. Çalışmanın devamında Gaziantep ve Adıyaman'da da araştırma yapan polis, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 1'i Gaziantep'ten, 2'si de Kahramanmaraş'tan çalındığı belirlenen 3 otomobil ele geçirildi. Ekipler, depoda bulunan hurdacı R.Ü.'yü de gözaltına aldı.

Yapılan çalışma sonunda otomobillerin 22 suç kaydı olan Muhammet S. (24), 12 suç kaydı olan Ahmet B. (35) ile 23 suç kaydı bulunan ve 2 ayrı suçtan da hakkında araması bulunan Emrah Y. (23) tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheliler, Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobillerin parçalanmak üzere hurdacıya verildiği değerlendirilirken, Kahramanmaraş merkezli, Gaziantep polisinin de destek verdiği operasyonun devam ettiği bildirildi. Öte yandan Harun Bülbül'ün otomobili de kendisine teslim edildi.

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