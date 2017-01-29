(Görüntülü Haber)Kahramanmaraş'taki huzur operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 950 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Birçok bölgede oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ve içindekilerin üst araması yapıldı. Kafe, kahvehane, otel, gazino, eğlence merkezleri, parklar, cadde ve ara sokaklarda uygulama yapan ekipler, 4 bin 49 kişinin kimlik sorgusunu yaparken, değişik suçlardan aranan 12 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. 488 yabancı uyruklu kişinin kontrol edildiği uygulamada, 8 araç trafikten men edilip, çok sayıda araca toplam 14 bin 541 lira para cezası kesildi. 251 işyerinin kontrol edildiği uygulamada, 7 kadını kayıt dışı çalıştırdığı saptanan bir işyerine işlem yapıldı. Uygulamada 2 de tüfek ele geçirildi.