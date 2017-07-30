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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'ndaki Göksun tünelinde...

Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'ndaki Göksun tünelinde meydana geldi. 27 yaşındaki Aykut Karaoğlan yönetimindeki 46 F 5920 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenyle kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptı. Hemen ardından 64 yaşındaki Muharrem Zedeli yönetimindeki 46 E 3584 plakalı otomobil, Mevlüt Karakuş yönetimindeki 46 BE 404 otomobil ile kaza yapan otomobile çarptı. Tünel içindeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazada sürücüler Muharrem Zedeli, Aykut Karaoğlan, Nuray Cücük, Muharrem Kaan Zedeli, Elif Mina Zedeli ve Nuran Zedeli yaralandı. Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 8 yaşındaki Muharrem Zedeli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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