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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde ve üzerlerinde satışa hazır paketler halinde 5 gram eroin ile 560 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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