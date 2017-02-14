Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polislerin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelikoperasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Dulkadiroğlu Arslanbey ve Şeyhadil mahallelerinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Ramazan E., Ufuk K. ile Gökhan K.'yı gözaltına alan polis şüphelilerin evlerindeki aramada eroin ve esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polislerin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelikoperasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
14 Şubat 2017 Salı 13:02
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