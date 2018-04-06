(Görüntülü Haber)Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda yürüyen Ömer Alcı (31) ve Ali Polat'a (28), bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi Zabit Hamdi Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Ömer Alcı ile Ali Polat'a bir otomobilden av tüfeğiyle ateş edildi. Sırtından yaralanan Alcı ile göğsünden yaralanan Polat, kanlar içinde kaçmaya çalıştı. Yaralılar fazla uzaklaşamadan Cahit Zarifoğlu Bulvarı'nda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Ömer Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Ali Polat'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda, saçmaların isabet ettiği park halindeki 2 araçta da hasar meydana geldi. Olayın ardından polis, plakası tespit edilen otomobil ile şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.