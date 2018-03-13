Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaatta beton dökülürken, meydana gelen göçükte, 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İnşaatın ikinci katının betonu dökülürken, iddiaya göre, kalıp çöktü. Göçük sonucu 8 işçi, yıkıntının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 8 işçiyi göçük altından yaralı olarak kurtardı. İşçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan işçilerden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaatta beton dökülürken, meydana gelen göçükte, 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İnşaatın ikinci katının betonu...
13 Mart 2018 Salı 13:20
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