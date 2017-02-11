(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta huzur operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince huzur operasyonu düzenlendi. Türkiye genelinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta umuma açık yerler denetlenirken, birçok yol ve kavşakta uygulama noktası oluşturuldu. Kafe, kahvehane, bar, park gibi yerlerde denetim yapan ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçları ve içindekilerin üst aramasını da yapan ekipler birçok araç ve sürücüye para cezası kesti.