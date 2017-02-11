Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince huzur operasyonu düzenlendi. Türkiye genelinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta umuma açık yerler denetlenirken, birçok yol ve kavşakta uygulama noktası oluşturuldu. Kafe, kahvehane, bar, park gibi yerlerde denetim yapan ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçları ve içindekilerin üst aramasını da yapan ekipler birçok araç ve sürücüye para cezası kesti.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta huzur operasyonu
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince huzur operasyonu düzenlendi. Türkiye genelinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta umuma açık yerler denetlenirken, birçok yol ve...
11 Şubat 2017 Cumartesi 10:14
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