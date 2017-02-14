Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 27 öğretmen gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 29 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adreslere yaptığı operasyonda Kahramanmaraş merkezde 26, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde de 1 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 27 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 27 öğretmene gözaltı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 27 öğretmen gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...
14 Şubat 2017 Salı 12:11
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