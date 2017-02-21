Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ev ve iş yerleri önündeki motosikletleri kilitlerini ve zincirlerini kırarak çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmada çalınan motosikletlerinde bazı parçalarının sökülüp değiştirilerek ya da yeni parçalar eklenerek tanınmaz hale getirildiğini saptadı. Hırsızlıkların meydana geldiği yerlerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 10 ayrı adres eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler 7 çalıntı motosikleti ele geçirirken, 10 kişiyi de gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta, 7 motosiklet hırsızı tutuklandı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde...
21 Şubat 2017 Salı 16:27
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