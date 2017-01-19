Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 kişi, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Soyulan işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapanların; H.M.K., H.A., N.Ç., M.Ç., M.G. ve E.A. olduğunu saptadı. 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 6 kişi, polisin çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları 14 cep telefonu, 2 bilgisayar ile bir miktar para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan 6 şüphelinin çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta 6 şüpheli hırsızlıktan tutuklandı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 kişi, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık...
19 Ocak 2017 Perşembe 10:58
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