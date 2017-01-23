Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda Güneydoğu illerinden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakasını saptadığı kamyonu öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda durdurdu. Otoparka çekilen kamyonda yapılan armada, koliler içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, kamyon sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta, 30 bin kaçak sigara ele geçirildi
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda...
23 Ocak 2017 Pazartesi 16:55
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