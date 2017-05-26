(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçti

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından takibe alınan ve park halinde bulunan hafif ticari araçta gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, piyasaya yüklü miktarda kaçak sigara sürüleceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda polis, takibe alınan plakası açıklanmayan hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi'ndeki Senem Ayşe Caddesi üzerinde park halinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilirken aracın kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Yapılan aramada aracın bagajında ve arka koltuğunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken olayla ilgili E.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.