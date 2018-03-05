Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. 27 Şubat'ta düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 921 gram esrar, 692 gram bonzai, 19 gram kokain, 4 bin 100 ecstascy hap, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 12 av tüfeği ile 7 bin 115 lira para ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Kağıthane'de narkotik operasyonu... 36 kişi adliyeye sevk edildi
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. 27...
05 Mart 2018 Pazartesi 12:00
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