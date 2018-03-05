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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de narkotik operasyonu... 36 kişi adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. 27...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. 27 Şubat'ta düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 921 gram esrar, 692 gram bonzai, 19 gram kokain, 4 bin 100 ecstascy hap, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 12 av tüfeği ile 7 bin 115 lira para ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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