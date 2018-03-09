SURİYE () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafermez Köyü'nü de teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. TSK ve ÖSO'yu karşılayan köylüler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.
(Görüntülü Haber) Kafermez Köyü de özgürleşti
SURİYE () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafermez Köyü'nü de teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. TSK ve ÖSO'yu karşılayan köylüler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.
09 Mart 2018 Cuma 16:46
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