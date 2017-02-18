(Görüntülü Haber) Kafedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’da bir kafenin sürgülü camını açarak içeriye giren hırsız, kasadaki 300 lirayı alıp kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 03.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'ndeki bir kafe de meydana geldi. İddiaya göre kafenin sürgülü camını zorlayıp açarak içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, kasada bulunan 300 lirayı alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde kafeye gelen iş yeri sahibi 31 yaşındaki Murat Kılıçaslan, camın açık ve kasadaki paraların yerinde olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis kafenin güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan inceleme sonrası camı açarak içeriye giren bir kişinin kasadaki paraları alarak çıktığı tespit edildi. Görüntülerden eşkal tespiti yapan yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.