(Görüntülü Haber) Kadınlar Günü'ne gidenlerin otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (4)
BURSA’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Türk Metal- Sen üyesi işçileri taşıyan otobüs devrildi, 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi...
07 Mart 2017 Salı 12:32
BURSA’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Türk Metal- Sen üyesi işçileri taşıyan otobüs devrildi, 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçiler 4 otobüsle Bursa'dan yola çıktı. Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde gelindiğinde sürücü Mehmet Tüzün yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastanelere kaldırıldı.
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