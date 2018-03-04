Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-ANKARA'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, 'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çocuğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-ANKARA'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar...
04 Mart 2018 Pazar 16:51
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