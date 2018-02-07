Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () çek Çekmeköy'de hapishaneden 1 hafta önce firar eden Salih Gül, 3 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı Bediha B.'yi çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Bediha B. hastaneye kaldırılırken Salih G. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay Çekmeköy'de Şile yolundaki bir pizzacıda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bediha B. (42) çalıştığı pizzacıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis, elinde av tüfeği bulunan saldırgan Salih Gül'ü gözaltına aldı. Yaralı Bediha B. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan polis merkezine götürüldü. Saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde, " Benden ayrılmak istedi. Bunu kabullenemediğim için iş yerine giderek vurdum" diye konuştu. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saldırganın, 3 yıldır Bediha B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Salih Gül'ün Bediha B.'nin kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine 1 hafta önce Edirne Açık cezaevinden firar ettiği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevk edildi (2)
Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () çek Çekmeköy'de hapishaneden 1 hafta önce firar eden Salih Gül, 3 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı Bediha B.'yi çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Bediha B. hastaneye...
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:21
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