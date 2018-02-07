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(Görüntülü Haber) Kadına pizzacıda silahlı saldırı

    Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY Taşdelen’de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı. Olay Çekmeköy’de Şile yolundaki bir pizzacıda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bediha B. (42)...

 

 

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY Taşdelen’de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.

Olay Çekmeköy’de Şile yolundaki bir pizzacıda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bediha B. (42) çalıştığı pizzacıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis elinde av tüfeği bulunan saldırgan Salih Gül'ü gözaltına aldı. Yaralı Bediha B. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Hırsızlık suçundan aranması bulunduğu belirtilen Salih Gül'ün yaklaşık 3 yıldır Bediha B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı öğrenildi.


 

 

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