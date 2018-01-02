(Görüntülü Haber) Kadın yolcunun vücuduna sararak gizlediği 2.8 kilo esrar bulundu

Malatya yolundaki denetleme noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki hareketlerinden şüphelenilen F.Z.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada kadının vücuduna streçle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kadın sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.
Malatya yolundaki denetleme noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki hareketlerinden şüphelenilen F.Z.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada kadının vücuduna streçle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kadın sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.