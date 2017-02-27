(Görüntülü Haber) Kadın sürücü otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

AKSARAY’da 53 yaşındaki Gülşen Bedir'in, direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içinde sıkışan Bedir, AFAD ekibinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Kireçlik Mevkii’nde meydana geldi. Gülşen Bedir idaresindeki 06 UU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçenler kazayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Gülşen Bedir'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir, sedyeyle kayalıklardan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Gülşen Bedir, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.