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(Görüntülü Haber) Kadın profiliyle kandırıp, gasp etti

Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 21 yaşındaki S.G. kadın fotoğrafı ve kadın ismi kullanarak açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla tanıştığı 28 yaşındaki T.A. ile buluşarak, cep telefonu ve parasını gasp etti. İddiaya...

Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 21 yaşındaki S.G. kadın fotoğrafı ve kadın ismi kullanarak açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla tanıştığı 28 yaşındaki T.A. ile buluşarak, cep telefonu ve parasını gasp etti. İddiaya göre, S.G. kadın fotoğrafı ve ismi kullanarak açtığı sahte sosyal medya hesabı aracılığıyla T.A. ile görüştü. S.G. kandırdığı T.A. ile İzmit Alikahya Mahallesi'nde buluştu. S.G. buluştuğu T.A.'yı tehdit ederek cep telefonu ve üzerinde bulunan 200 TL'sini gasp etti. T.A.'nın şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, S.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce çeşitli suçlardan 10'dan fazla sabıkası olan S.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Suçunu itiraf eden S.G.'nin, uyuşturucu madde alabilmek amacıyla gasp yaptığı öğrenildi. S.G.'nin ifadesi üzerine uyuşturucu hapları sakladığı özel halk otobüsünde arama yapılarak, 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel halk otobüsü sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından S.G. adliyeye sevk edildi.

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