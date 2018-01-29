(Görüntülü Haber) Kadın mali müşavir ile ablasını evinin önünde dövdüler

BURSA'nın Kestel ilçesinde, mali müşavir Nurcan Atlı Sezgin (50) ve kız kardeşi Filiz Atlı (55), dün gece saatlerinde, iddiaya göre, trafikteki yol tartışmasının ardından evlerinin önüne kadar takipte bulunan 2 erkek tarafından tekme yumruklarla dövüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı. CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı'nın kardeşleri olan kadınlara saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



Serbest muhasebeci mali müşavir Nurcan Atlı Sezgin, dün gece saat 23.30 sıralarından iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine hareket etti. İddiaya göre, otomobili ile yanlış dönüş yapan Sezgin'e, başka bir otomobilde bulunan 2 erkek tepki göstererek küfürler etti. Sezgin, daha sonra otomobiliyle evine doğru gitmeye devam etti.



TAKİP EDİP FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜLER



Nurcan Atlı Sezgin, evinin önüne geldiğinde otomobilini park ederek oturduğu apartmana yürümeye başladı. Bu sırada Sezgin'i takip eden 2 kişi, otomobilden inerek kadına saldırdı. Nurcan Atlı Sezgin'in yardım çığlıklarını duyan evdeki ablası Filiz Atlı, pencereden olayı görerek yardıma koştu. Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı'ya tekme ve yumruklarla vuran saldırganlar, çevredekilerin müdahaleye gelmesiyle kaçtı. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınlara saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



'ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM'



Saldırı sırasında aldıkları darbelerle yaralanan Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı için, bugün Kestel Meydanı'nda toplanan yüzlerce kadın basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP'li milletvekilleri, partililer, STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Yaşanan olayın komşu kavgası olmadığını belirten Nurcan Atlı Sezgin şunları söyledi:



''Bu olay komşu kavgası değildir. Trafik yüzünden kavga oldu. Hayatta böyle bir şey yok. Boksör gibi yumruklarla vurdular. Ben çok hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama bunun sebebi, beni takip etmek değildir. Devletin verdiği cezaya katlanırdım. Onların takip ettiklerini arabadan inince gördüm. Ben saniyeler sonra ölmüş olabilirdim. Onların silahı olabilirdi. Ben o esnada çocuğumu düşündüm. Anneler çocuklarına sahip çıksın. Bu hale gelinmesinin tek sebebi anneler. Ben hastaneden dönmeden bunlar tutuklanmalıydı."



CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı da "Alın teriyle mücadele eden, uzun yıllardır Kestel ilçemizde mali müşavirlik yapan Nurcan Atlı Sezgin, iş yerinden evine gitmek için yola çıktığında, evinin önünde 2 tane şehir eşkıyası trafik canavarının 'Sen nasıl araba kullanıyorsun böyle' diyerek tekmeli yumruklu şiddetine maruz kalmıştır. Nurcan Atlı Sezgin'i darp edenler savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakılmışlardır" dedi.



Saldırıyı protesto etmek için toplanan yaklaşık 600 kişi, basın açıklamasının ardından dağıldı.