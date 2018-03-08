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(Görüntülü Haber) Kadın kasiyerin darbedildiği silahlı soygun kamerada

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Sancaktepe'de bir markete giren 2 silahlı soyguncu, kadın çalışanı darbettikten sonra 14 bin lirayı alıp kaçtı. Soygun ve kadın kasiyerin darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen...

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Sancaktepe'de bir markete giren 2 silahlı soyguncu, kadın çalışanı darbettikten sonra 14 bin lirayı alıp kaçtı. Soygun ve kadın kasiyerin darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Abdurrahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki bir marketin şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, müşterilerin gitmesinden sonra harekete geçti. Kasiyere silah doğrultan soyguncular kasadaki bir miktar parayı aldı. Daha sonra kadın kasiyeri darp ederek kilitli kasaya götüren soyguncular burayı da açtırarak paraları aldı. Bu sırada kadın kasiyer bir süre darp edildi. 14 bin lirayı alan soyguncu kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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