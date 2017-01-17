Cem ULUCAN / AYDIN, () AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki özel bir hastanede çalışan Dr. Ayten Valadova, kendisine ait otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaralanan Valadova hastanede tedaviye alındı. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu Dallıca Mevkii'nde meydana geldi. Nazilli'de özel bir hastanede çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayten Valadova, yağmurdan kayganlaşan yolda 09 MP 002 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Valadova'yı otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Valadova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Kadın doktor otomobiliyle kanala uçtu
Cem ULUCAN / AYDIN, () AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki özel bir hastanede çalışan Dr. Ayten Valadova, kendisine ait otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaralanan Valadova hastanede tedaviye alındı. Kaza,...
17 Ocak 2017 Salı 23:18
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