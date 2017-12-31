Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yılbaşı öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Altıyol'da da TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Yılbaşı nedeniyle ışıklarla donatılan Bağdat caddesi'nde de polis önlem aldı.
(Görüntülü Haber) Kadıköy ve Bağdat caddesi'nde güvenlik önlemleri
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yılbaşı öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Altıyol'da da TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Yılbaşı nedeniyle ışıklarla donatılan...
31 Aralık 2017 Pazar 23:30
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