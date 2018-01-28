Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Kadıköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yarallılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Kadıköy'de yolcu otobüs karşı şeride geçti: 6 yaralı (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Kadıköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı....
28 Ocak 2018 Pazar 00:02
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