Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY'de bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü. Saldırgan kayıplara karıştı. Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor.
(Görüntülü Haber) Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY'de bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü. Saldırgan kayıplara karıştı. Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan...
07 Ocak 2018 Pazar 15:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.