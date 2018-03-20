(Görüntülü Haber) Kaçakları taşıyan araç takla attı: 13 yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu hafif ticari aracın dönel kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 13 kişi yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.