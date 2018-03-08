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(Görüntülü Haber) Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'Ege Denizi' diye Ayvacık Barajı'na...

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'Ege Denizi' diye Ayvacık Barajı'na bırakıldı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerine, ihbar doğrultusunda Ayvacık Barajı yakınlarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar bir minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. İnsan kaçakçıları tarafından 'Ege Denizi7 diye Ayvacık Barajı yakınlarına bırakılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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