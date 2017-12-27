(Görüntülü Haber) Kaçak yollarla getirilen 275 şişe içki ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan çeşitli markalarda 275 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, iş yerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen çeşitli markalarda 265 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen F.B. hakkında işlem yapıldı.