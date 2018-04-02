Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Küçükçekmece'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenliyor. Polis, kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir binaya girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Polisin operasyonu devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Kaçak sigaraları bu bölmede saklamışlar (2)
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Küçükçekmece'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenliyor. Polis, kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir binaya girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı....
02 Nisan 2018 Pazartesi 12:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.