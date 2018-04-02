(Görüntülü Haber) Kaçak sigara üretmek için özel makine yaptırmışlar

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda bir miktar tütün ve kaçak üretildiği belirlenen sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin, sigara sarmak için özel olarak elektronik makine yaptırdıkları belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Dün (pazar) harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu. Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 adet makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı vaziyetteki hava kompresörüne el konuldu. İçerideki, kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 adet elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.