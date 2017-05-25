Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon kapsamında Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen 'müşteki' sıfatıyla ifade veriyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda geçtiğimiz gün de Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Jandarmanın lüks araç operasyonu: Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade veriyor (2)
Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon kapsamında Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile...
25 Mayıs 2017 Perşembe 14:58
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