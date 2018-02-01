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(Görüntülü Haber) Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve tarihi eser ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.Yeşilova ilçesi Doğanbaba köyünde oturan...

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve tarihi eser ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.Yeşilova ilçesi Doğanbaba köyünde oturan Ö.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 33 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, l adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 15 adet 9 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri internet üzerinden tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen İ.K.A.'ya yönelik baskın yapıldı. İğdeli köyü yolundaki kontrol noktasında durdurulan İ.K.A'nın üst aramasında 13 adet eski döneme ait sikke, 6 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet Bizans dönemine ait sikke, 2 adet İslami döneme ait sikke, 4 adet Roma dönemine ait yüzük, 1 adet Roma dönemine ait metal kandil kapağı ve 1 adet Roma dönemine ait metal halka olmak üzere toplam 29 parça tarihi eser ele geçirildi. İ.K.A. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

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