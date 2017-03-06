(Görüntülü Haber) Jandarmadan uluslararası uyuşturucu tacirlerine darbe

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, () İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İran asıllı S.J.G.'yi 2 ay takibe aldı. S.J.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine de eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. 'VADİ' İŞ BAŞINDA Şirinevler Meydanı'nda yakalanan S.J.G.'nin üzerinde 6,5 kilogram afyon sakızı bulundu. Şüphelinin evinde ve diğer iki adreste yapılan aramalarda ise 93 kilogramı eroin olmak üzere toplam 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda narkotik köpeği 'Vadi' de kullanıldı. NAKLİYE ARAÇLARIYLA AVRUPA'YA GÖNDERİYORLAR Yurtdışından temin edilen uyuşturucu maddelerin, S.J.G.'nin organize ettiği torbacılar vasıtasıyla iç piyasaya dağıtıldığı, nakliye araçlarıyla da başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildiği belirlendi. S.J.G ile yakalanan diğer 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. OPERASYON ANI KAMERADA Bu arada operasyon anı da jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.